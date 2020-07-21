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Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Киев, Вторник 21 июля 2020 17:58
Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Короткие гривневые облигации размещены под 7,74% годовых,

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 11,501 млрд грн (по курсу НБУ). В отличие от прошлого аукциона появился спрос на гривневые облигации

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 20.01.2021 сумму 4,672 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,74% годовых,
  • с погашением 23.02.2022 на сумму 2,097 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,25% годовых.

Кроме того, Минфин продал валютные ОВГЗ

  • с погашением 11.02.2021 на сумму 171,4 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,39% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 8,307 млрд грн (по курсу НБУ).

Почти вся сумма пришлась на валютные облигации на 306 млн долларов.

Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.

Как отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ
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