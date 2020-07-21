Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Короткие гривневые облигации размещены под 7,74% годовых,
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 11,501 млрд грн (по курсу НБУ). В отличие от прошлого аукциона появился спрос на гривневые облигации
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин продал валютные ОВГЗ
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 8,307 млрд грн (по курсу НБУ).
Почти вся сумма пришлась на валютные облигации на 306 млн долларов.
Напомним, украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства.
Как отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, у банков есть возможность вкладывать средства в валютные ОВГЗ.