ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Банки снизили депозитные ставки

Украина, Пятница 10 июля 2020 16:41
Банки снизили депозитные ставки
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по депозитам для населения упали до 10%

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых. Это на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (11,4%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь снизились с 1,9% до 1,7%.

В июне 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 6,1% до 5,2% годовых, по валютным - без изменений - 1,8% годовых.

Банки снизили депозитные ставки

Депозитный портфель банков в июне вырос на 1,5% до 1 182 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,3% до 619 млрд грн, предприятий вырос на 2,4% до 541 млрд грн.

Банки снизили депозитные ставки

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (36,9%).

Напомним, по прогнозу НБУ, кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины кредитдепозитставки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь