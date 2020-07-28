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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Київ, Вівторок 28 липня 2020 17:18
Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні
Фото: долари, гривні і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ставки за облігаціями більше не знижуються

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 липня 2020 року залучило до державного бюджету 10,693 млрд грн (за курсом НБУ). Це на 808 млн грн менше, ніж на попередньому аукціоні (11,501 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 16.12.2020 суму 4,916 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 7,10% річних,
  • з погашенням 30.06.2021 на суму 2,154 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,20% річних.

Крім того, Мнинфин продав валютні ОВДП:

  • з погашенням 03.06.2021 на суму 130,5 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,50% річних.

Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 липня 2020 року залучило до державного бюджету 11,501 млрд грн.

Нагадаємо, українські банки різко знизили ставки по депозитах у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти.

Як зазначила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, у банків є можливість вкладати кошти у валютні ОВДП.

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