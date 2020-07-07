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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе до минимума

Вторник 07 июля 2020 обновлено 17:51
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе до минимума
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Министерство смогло привлечь только 300 млн гривен

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 312 млн грн. Это в четыре раза меньше, чем на аукционе 30 июня (1,272 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 30.09.2020 на сумму 291,510 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,24% годовых,
  • с погашением 30.06.2021 на сумму 5,116 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,50% годовых.
  • с погашением 23.02.2022 на сумму 16,252 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,20% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.

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