Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе до минимума

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Министерство смогло привлечь только 300 млн гривен

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 312 млн грн. Это в четыре раза меньше, чем на аукционе 30 июня (1,272 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 30.09.2020 на сумму 291,510 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,24% годовых,

с погашением 30.06.2021 на сумму 5,116 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,50% годовых.

с погашением 23.02.2022 на сумму 16,252 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,20% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

После этого Министерство финансов Украины отказалось от размещения 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд долларов.