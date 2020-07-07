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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні до мінімуму

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:51
Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні до мінімуму
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство змогло залучити лише 300 млн гривень

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня 2020 року залучило до державного бюджету 312 млн грн. Це в чотири рази менше, ніж на аукціоні 30 червня (1,272 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 30.09.2020 на суму 291,510 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,24% річних,
  • з погашенням 30.06.2021 на суму 5,116 млн. грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,50% річних.
  • з погашенням 23.02.2022 на суму 16,252 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,20% річних.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку з-за систематичного політичного тиску.

Після цього Міністерство фінансів України відмовилося від розміщення 12-річних єврооблігацій на суму 1,75 млрд доларів.

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