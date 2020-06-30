Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в пять раз

Ставки по ОВГЗ растут
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,272 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем на аукционе 23 июня (6,219 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Как отметили в пресс-службе министерства, ставки выросли только по 6-месячным ОВГЗ, средневзвешенная доходность которых выросла на 3 б.п. до 7,74%,
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.
Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.
По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.
Автор: Александр Белоус