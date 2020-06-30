Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в п'ять разів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня 2020 року залучило до державного бюджету 1,272 млрд грн. Це в п'ять разів менше, ніж на аукціоні 23 червня (6,219 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Як відзначили в прес-службі міністерства, ставки виросли тільки за 6-місячними ОВДП, середньозважена дохідність яких зросла на 3 б.п. до 7,74%,

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 30.09.2020 на суму 533,555 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,24% річних,

з погашенням 25.11.2020 на суму 484,885 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,71% річних.

з погашенням 23.02.2022 на суму 248,620 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,39% річних.

з погашенням 15.02.2023 на суму 5,107 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,47% річних.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.

За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.