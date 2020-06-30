Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в п'ять разів

Ставки по ОВДП ростуть
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня 2020 року залучило до державного бюджету 1,272 млрд грн. Це в п'ять разів менше, ніж на аукціоні 23 червня (6,219 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Як відзначили в прес-службі міністерства, ставки виросли тільки за 6-місячними ОВДП, середньозважена дохідність яких зросла на 3 б.п. до 7,74%,
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.
За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.
Автор: Олександр Білоус