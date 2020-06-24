Минфин разместил гособлигации под рекордно низкий процент

Ставки по коротким облигациям упали ниже 8%
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,219 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на аукционе 16 июня (1 959 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Как отметили в пресс-службе министерства, средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментами уменьшилась до рекордно низкого уровня - 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% - по шестимесячным.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.
Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.
По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.
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Автор: Александр Белоус