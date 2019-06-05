Минфин резко увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 июня 2019 года привлекло в государственный бюджет 8,433 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 04.09.2019 на сумму 106,180 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

с погашением 04.12.2019 на сумму 317,206 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,47% годовых.

с погашением 06.05.2020 на сумму 609,156 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 11.08.2021 на сумму 223,807 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,95% годовых.

с погашением 11.05.2022на сумму 573,373 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 30.01.2020 на сумму 78,299 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 13.05.2020 на сумму 25,404 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 03.06.2021 на сумму 1,632 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,53% годовых.

Минфин также продал ОВГЗ в евро:

с погашением 27.11.2019 на сумму 18,180 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 4,52% годовых.

с погашением 04.06.2020 на сумму 17,179 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 4,6% годовых.

Кроме того, Минфин доразместил долларовые облигации с досрочным погашением на 26,306 и млн долларов 73,807 млн долларов под 3,85%.

Напомним, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 28 мая 2019 года в государственный бюджет было привлечено 3,629 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн. Вложения в ОВГЗ физических лиц также демонстрируют положительную динамику. За прошлый год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и сегодня составляет 9 млрд грн.