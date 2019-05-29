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Кабмин тайно вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности

Новости » Энергетика    29.05.2019 - 10:36
Кабмин тайно вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности
Фото: Калушская ТЭЦ (knh.com.ua)

Калушскую ТЭЦ передали в коммунальную собственность

Кабинет министров Украины на заседании 22 мая передал Калушскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в коммунальную собственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя президента в Кабмине Андрея Геруса.

По словам Геруса, на минувшем непрозрачном заседании правительства приняли решение о выведении Калушской ТЭЦ из государственной собственности в коммунальную собственность Калуша с выделением государственной помощи. Он также подчеркивает, что министр энергетики Игорь Насалик ранее был мэром этого города. Кроме того, эта ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля на западе Украины, который не принадлежит ДТЭК.

"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема). Я думаю, после объявленной заявления об отставке "выносить" государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, не является очень хорошей практикой, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям", - добавил Герус.

Кабмин тайно вывел Калушскую ТЭЦ из госсобственности

 

Напомним, в ноябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман предложил передать государственные ТЭЦ местным властям после того, как в нескольких городах был сорван старт отопительного сезона.

Позже премьер отметил, что местные власти готовы взять 4 ТЭЦ в коммунальную собственность. При этом Калушской ТЭЦ в том перечне не было. 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныТЭЦгоссобственность
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