Мінфін різко збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 червня 2019 року залучило до державного бюджету 8,433 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 04.09.2019 на суму 106,180 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

з погашенням 04.12.2019 на суму 317,206 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,47% річних.

з погашенням 06.05.2020 на суму 609,156 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 11.08.2021 на суму 223,807 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,95% річних.

з погашенням 11.05.2022 на суму 573,373 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 30.01.2020 на суму 78,299 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 13.05.2020 на суму 25,404 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 03.06.2021 на суму 1,632 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,53% річних.

Мінфін також продав ОВДП в євро:

з погашенням 27.11.2019 на суму 18,180 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 4,52% річних.

з погашенням 04.06.2020 на суму 17,179 млн євро, середньозважений рівень прибутковості склав 4,6% річних.

Крім того, Мінфін дорозмістив доларові облігації з достроковим погашенням на 26,306 і млн доларів 73,807 млн доларів під 3,85%.

Нагадаємо, за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 28 травня 2019 року в державний бюджет було залучено 3,629 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України з початку року зріс більш ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн. Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн.