Мінфін різко збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Ставка за гривневими облігаціями становить 18-18,5% річних
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 червня 2019 року залучило до державного бюджету 8,433 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Мінфін також продав ОВДП в євро:
Крім того, Мінфін дорозмістив доларові облігації з достроковим погашенням на 26,306 і млн доларів 73,807 млн доларів під 3,85%.
Нагадаємо, за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 28 травня 2019 року в державний бюджет було залучено 3,629 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України з початку року зріс більш ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн. Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн.