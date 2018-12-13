Минфин резко увеличил продажу ОВГЗ

Фото: Минфин (РБК-Украина)

Доходность гривненых облигаций находится около 19% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 1,618 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 27.03.2019 на сумму 7,154 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых;

с погашением 12.06.2019 на сумму 13 488 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;

с погашением 06.11.2019 на сумму 369,401 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 19.06.2019 на сумму 1,579 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых;

с погашением 23.10.2019 на сумму 3,875 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых;

с погашением 15.10.2020 на сумму 2,956 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых;

с погашением 11.04.2019 на сумму 42,960 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,50% годовых.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).