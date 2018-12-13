Мінфін різко збільшив продаж ОВДП

Фото: Мінфін (РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 1,618 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 27.03.2019 на суму 7,154 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних;

з погашенням 12.06.2019 на суму 13 488 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;

з погашенням 06.11.2019 на суму 369,401 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

з погашенням 19.06.2019 на суму 1,579 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних;

з погашенням 23.10.2019 на суму 3,875 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних;

з погашенням 15.10.2020 на суму 2,956 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних;

з погашенням 11.04.2019 на суму 42,960 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,50% річних.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).