Минфин разместил короткие облигации в валюте почти на 900 млн долларов

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 24,823 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 18.06.2020 на сумму 801,603 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,0% годовых.

Кроме того, Минфин продал ОВГЗ в евро:

с погашением 13.05.2021 на сумму 75,657 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины объявило на 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах и в евро. В то же время Минфин отказался размещать государственные облигации в гривне.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Минфин продал облигации с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ 10 марта.