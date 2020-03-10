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Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины

Новости » Финансы     10.03.2020 - 15:19
Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Минфин отметил аукцион по продаже ОВГЗ из-за отсутствия спроса

С начала марта 2020 года нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,22 млрд грн до 125,34 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины

Однако с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 7,62 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Между тем, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в сообщении Минфина.

Отметим, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,582 млрд грн. Минфин продал гривневые ОВГЗ с погашением 19.08.2020 на сумму 1,025 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,90% годовых. Также, Минфин продал ОВГЗ в евро с погашением 19.11.2020 на сумму 201,278 млн евро (5,557 млрд грн), средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз Минфин резко увеличил продажу гособлигаций на аукционе
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