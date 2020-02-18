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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз

Новости » Экономика     18.02.2020 - 18:08
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по ОВГЗ пошли вверх, и Минфину труднее размещать облигации

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 9,199 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 08.07.2020 на сумму 344,615 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,82% годовых.
  • с погашением 21.07.2021 на сумму 1,143 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,63% годовых.
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 32,327 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,11% годовых.

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в шесть раз

Напомним, вопросы долговой политики были одной из тем встречи, которую руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров провели в понедельник, 17 февраля,

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ
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