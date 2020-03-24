Мінфін розмістив короткі облігації у валюті майже на 900 млн доларів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 березня 2020 року залучило до державного бюджету 24,823 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП:

з погашенням 18.06.2020 на суму 801,603 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,0% річних.

Крім того, Мінфін продав ОВДП в євро:

з погашенням 13.05.2021 на суму 75,657 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 2,22% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України оголосило на 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах і в євро. В той же час Мінфін відмовився розміщувати державні облігації у гривні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 березня 2020 року залучило до державного бюджету 1,899 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Мінфін продав облігації з погашенням 06.01.2021 на суму 71,604 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,5% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України відмовилося від проведення аукціону з продажу ОВДП 10 березня.