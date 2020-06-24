Мінфін розмістив держоблігації під рекордно низький відсоток

Ставки за короткими облігаціями впали нижче 8%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 червня 2020 року залучило до державного бюджету 6,219 млрд грн. Це більш ніж в три рази більше, ніж на аукціоні 16 червня (1 959 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Як відзначили в прес-службі міністерства, середньозважена дохідність за короткостроковими інструментами зменшилася до рекордно низького рівня - 7,24% по тримісячних паперів та 7,71% - за шестимісячними.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 30.09.2020 на суму 532,825 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,24% річних,

з погашенням 25.11.2020 на суму 484 244 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 7,71% річних.

з погашенням 24.02.2021 на суму 112,807 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,50% річних.

з погашенням 19.05.2021 на суму 3,861 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,97% річних,

з погашенням 23.02.2022 на суму 1,102 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,39% річних.

з погашенням 15.02.2023 на суму 126,001 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,47% річних.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.

За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.

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Автор: Олександр Білоус