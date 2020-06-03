Минфин расширил список банков для выплаты пенсий

Пенсии в июне можно получать в 45 банках
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков в июне 2020 года расширен с 42 банков до 45.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.
По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года.
Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 до 7884 отделений.
Автор: Александр Белоус