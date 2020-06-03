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Мінфін розширив список банків для виплати пенсій

Новини » Економіка   

Пенсії в червні можна отримувати в банках 45

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків в червні 2020 року розширено з 42 банків до 45.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ:

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • АТ АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  • АТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АТ "АЛЬФА-БАНК"
  • АТ "Альянс Банк"
  • АТ "БАНК ВОСТОК"
  • АТ КБ "Глобус Банк"
  • АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • АТ "Ідея Банк"
  • АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • АТ "АКБ "КОНКОРД"
  • АТ "Банк Кредит Дніпро"
  • АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • АТ "КРЕДОБАНК"
  • АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • АТ АКБ "Львів"
  • АТ "МЕГАБАНК"
  • АТ "МЕТАБАНК"
  • АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "МОТОР-БАНК"
  • АТ "МТБ БАНК"
  • АТ "ОТП Банк"
  • АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • АТ "Регіон-банк"
  • АТ "Полтава-банк"
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  • АТ "ПроКредит Банк"
  • АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • АТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • АТ "БАНК СІЧ"
  • АТ "ТАСКОМБАНК"
  • АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
  • АТ "УкрСиббанк"
  • АТ "Універсал Банк"
  • АТ "БАНК ФОРВАРД"
  • АТ "Юнекс Банк"

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася в порівнянні з початком року.

Автор: Олександр Білоус

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