Мінфін розширив список банків для виплати пенсій

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Пенсії в червні можна отримувати в банках 45

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків в червні 2020 року розширено з 42 банків до 45.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, допомог і заробітної плати працівникам бюджетних установ:

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Альянс Банк"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "АКБ "КОНКОРД"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "Регіон-банк"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПроКредит Банк"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася в порівнянні з початком року.

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Автор: Олександр Білоус