Минфин провел первый в 2019 году аукцион по продаже ОВГЗ

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спрос на гособлигации в начале года очень низкий

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 68,920 млн грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 03.04.2019 на сумму 34,411 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 04.09.2019 на сумму 7,455 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 19.06.2019 на сумму 976 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Тогда Минфин повысил ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых.