Минфин провел первый в 2019 году аукцион по продаже ОВГЗ

Спрос на гособлигации в начале года очень низкий
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 68,920 млн грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Минфин также продал долларовые ОВГЗ:
Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Тогда Минфин повысил ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых.