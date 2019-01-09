Мінфін провів перший в 2019 році аукціон з продажу ОВДП

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попит на держоблігації на початку року дуже низький

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 січня 2019 року залучило до державного бюджету 68,920 млн грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 03.04.2019 на суму 34,411 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 7,455 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 19.06.2019 на суму 976 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 19,981 млрд грн. Тоді Мінфін підвищив ставку за гривневими облігаціями до 20,5% річних.