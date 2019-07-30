Минфин провел наибольшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Министерство привлекло 17,2 млрд гривен от продажи облигаций

Министерство финансов Украины во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продало облигаций на 17,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты аукциона по продаже ОВГЗ, размещенные на сайте Минфина.

Указано, что из них облигации на 11 млрд гривен имеют срок обращения 5,5 лет.

В министерстве подчеркивают, что данный аукцион по продаже облигаций стал крупнейшим гривневым привлечением с начала года. Так, ранее на аукционах правительство привлекало больше, однако тогда значительную часть новых заимствований составляли облигации, номинированные в иностранной валюте.

Минфин также отмечает, что значительная часть новых заимствований носит долгосрочный характер и обычно не пользуется спросом среди иностранных инвесторов.

"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", - сообщили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что процентные ставки по новым облигациям Минфина удалось снизить на 0,2-1%.

Напомним, в мае Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,912 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Как писало РБК-Украина ранее, государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. Отмечалось, что всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 132,2 млрд грн (в том числе в гривне - 91,0 млрд грн, в долларах - 1,5 млрд долларов и в евро - 38,7 млн евро).