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Мінфін провів найбільше з початку року розміщення гривневих ОВДП

Новини » Фінанси    30.07.2019 - 18:28
Мінфін провів найбільше з початку року розміщення гривневих ОВДП
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Міністерство залучило 17,2 млрд гривень від продажу облігацій

Міністерство фінансів України під час традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) продало облігацій на 17,2 мільярда гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати аукціону з продажу ОВДП, розміщені на сайті Мінфіну.

Вказано, що з них облігації на 11 мільярдів гривень мають строк обігу 5,5 років.

У міністерстві підкреслюють, що даний аукціон з продажу облігацій став найбільшим гривневим залученням від початку року. Так, раніше на аукціонах уряд залучав більше коштів, однак тоді значну частку нових запозичень становили облігації, номіновані в іноземній валюті.

Мінфін також зазначає, що значна частина нових запозичень мають довгостроковий характер та зазвичай не мають попиту серед іноземних інвесторів.

"З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%", - поінформували у міністерстві.

Крім того, повідомляється, що відсоткові ставки за новими облігаціями Мінфіну вдалося знизити на 0,2-1%.

Нагадаємо, у травні Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,912 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Як писало РБК-Україна раніше, державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн. Зазначалося, що усього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 132,2 млрд грн (в тому числі в гривні - 91,0 млрд грн, в доларах - 1,5 млрд доларів і в євро - 38,7 млн євро).

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