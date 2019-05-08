Минфин привлек еще 150 млн долларов на аукционе по размещению ОВГЗ

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Долларовые ОВГЗ с досрочным погашением размещены под 3,85%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,912 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин разместил два выпуска номинированных в долларах облигаций под 3,85% годовых. ОВГЗ с погашением 6 августа 2020 года проданы на 73,706 млн долларов, с погашением 20 июля 2020 года - на 83,681 млн долларов. На оба выпуска с досрочным погашением было подано по одной заявке.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 04.09.2019 на сумму 1,415 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 06.11.2019 на сумму 1,161 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,33% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 256,816 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,99% годовых.

с погашением 16.06.2021 на сумму 1,309 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,75% годовых.

с погашением 23.08.2023 на сумму 1,005 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 15.10.2020 на сумму 8,271 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 132,2 млрд грн (в том числе в гривне - 91,0 млрд грн, в долларах - 1,5 млрд долларов и в евро - 38,7 млн евро).

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.