Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогаз" протягом чотирьох років

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутків "Нафтогазу" до 2024 року не очікується

Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються при реалізації песимістичного, базового та оптимістичного сценаріїв.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році", який підготував Мінфін.

Як зазначити в документі, моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" здійснювалось на підставі прогнозів НАК "Нафтогаз України" щодо обсягів та цін реалізації продукції в 2020 - 2023 роках (розглядається як базовий сценарій).

Зокрема, Групою "Нафтогаз" у 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році - ще на 1,0 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком, зростання обсягів реалізації у 2022 - 2023 роках Групою "Нафтогаз" не передбачається.

Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, у 2020 - 2023 роках очікується збиткова діяльність Групи "Нафтогаз". За базовим сценарієм збиток становитиме 4,285 млрд грн у 2020 році, 7,553 млрд грн у 2021 році, 5,467 млрд грн у 2022 році, 4,434 млрд грн у 2023 році.

Водночас проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік передбачається отримання коштів з державного бюджету в якості компенсації за виконання спеціальних обов’язків у сумі 32,2 млрд гривень. Моделювання фінансового результату Групи "Нафтогаз" за 2020 рік здійснено без урахування отримання АТ "НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету вказаної суми компенсації.

Нагадаємо, консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року склав 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.