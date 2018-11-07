Минфин продал ОВГЗ на 1,2 млрд гривен

Фото: Мифин (РБК-Украина)

Доходность долларовых ОВГЗ составляет 7,5% годовых, гривневых - 19%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 6 ноября 2018 года привлекло в государственный бюджет на 1,210 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ с погашением 15 января 2020 года на сумму 21,478 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ с погашением 6 февраля 2019 года на 470,651 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых; с погашением 6 ноября 2019 года на 78,894 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых; с погашением 3 июля 2019 года на 52,107 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых; с погашением 3 апреля 2019 года на 6,972 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).