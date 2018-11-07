Мінфін продав ОВДП на 1,2 млрд гривень

Фото: Мифин (РБК-Україна)

Прибутковість доларових ОВДП становить 7,5% річних, гривневих - 19%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 6 листопада 2018 року залучило до державного бюджету на 1,210 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП з погашенням 15 січня 2020 року на суму 21,478 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних.

Мінфін також продав гривневі ОВДП з погашенням 6 лютого 2019 року на 470,651 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних; з погашенням 6 листопада 2019 року на 78,894 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних; з погашенням 3 липня 2019 року на 52,107 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних; з погашенням 3 квітня 2019 року на 6,972 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).