Минфин продал ОВГЗ на 1,1 млрд гривен

Фото: Министерство финансов (РБК-Украина)

Доходность долларовых ОВГЗ составляет 4,6-7% годовых, гривневых - 19%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет на 1,157 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ с погашением 19 июня 2019 года на сумму 37,008 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых; долларовые ОВГЗ с погашением 27 ноября 2019 года на сумму 3,054 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,60% годовых.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ с погашением 6 февраля 2019 года на 14 827 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Отметим, что в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).