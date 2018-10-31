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Мінфін продав ОВДП на 1,1 млрд гривень

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 10:31
Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)
Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)

Доходність доларових ОВДП становить 4,6-7% річних, гривневих - 19%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 жовтня 2018 року залучило до державного бюджету на 1,157 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП з погашенням 19 червня 2019 року на суму 37,008 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних; доларові ОВДП з погашенням 27 листопада 2019 року на суму 3,054 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 4,60% річних.

Також Мінфін продав гривневі ОВДП з погашенням 6 лютого 2019 року на 14 827 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 19,00% річних.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Відзначимо, що у вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 млрд доларів з прибутковістю 7,375%.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).

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