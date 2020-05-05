Минфин привлек еще 10 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 05.08.2020 на сумму 10,016 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ 9,831 млрд грн из которых - 5,377 млрд грн в гривнах, остальная сумма - в долларах.

До этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщало РБК-Украина, под данным Государственной казначейской службы Украины. доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн).