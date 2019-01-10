Минфин приступает к подготовке трехлетней Бюджетной декларации

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Минфин рассчитывает на утверждение Бюджетной декларации в Раде до 15 июля

Министерство финансов Украины в рамках перехода к среднесрочному планированию будет готовить трехлетнюю Бюджетную декларацию. Об этом на заседании правительства заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Маркарова назвала переход на среднесрочное бюджетное планирование главной бюджетной реформой Украины. Она также отметила, что в последние три года удавалось вовремя подавать, рассматривать и выполнять бюджеты.

"Но мы видели проблемы, которые годичное планирование не позволяет решить. Это и непредсказуемость бюджетной и налоговой политики, и отсутствие целостной системы стратегического планирования, когда есть стратегия, а бюджетом обеспечивается выполнение отдельных ее пунктов и только на год, а дальше есть некоторая неопределенность, это и сфокусированность исключительно на затратах. Теперь эти вопросы можно будет решить", - сказала она.

По ее словам, основными обязательными новациями становятся согласование стратегического и бюджетного планирования, внедрение новой Бюджетной декларации, которая становится главным документом бюджетного процесса, а также внедрение нового бюджетного календаря и расширение бюджетных правил.

Содержание Бюджетной декларации существенно изменится: в дополнение к неизменным требованиям - дефицит, государственный долг, темпы роста ВВП - появятся новые. Это общие предельные показатели расходов на три года, предельные показатели расходов для каждого из главных распорядителей, цели государственной политики в соответствующей сфере, оценка фискальных рисков и проведение осмотров расходов.

"Новую декларацию мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета министров, однако у нас не появится дополнительное время, и уже со следующей недели надо начинать работу", - подчеркнула Маркарова.

В апреле Минфин доведет до главных распорядителей ориентировочные предельные показатели расходов, а главные распорядители должны предоставить Минфину информацию о целях государственной политики в соответствующей сфере деятельности и показатели их достижения.

"Мы рассчитываем на утверждение Бюджетной декларации парламентом до 15 июля, чтобы иметь на следующие три года четкие показатели и вовремя - до 15 сентября - подать проект Государственного бюджета", - отметила министр.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании.

Отметим, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года содержится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.