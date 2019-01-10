Мінфін приступає до підготовки трирічної Бюджетної декларації

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Мінфін розраховує на затвердження Бюджетної декларації в Раді до 15 липня

Міністерство фінансів України в рамках переходу до середньострокового планування буде готувати трирічну Бюджетну декларацію. Про це на засіданні уряду заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Маркарова назвала перехід на середньострокове бюджетне планування головною бюджетною реформою України. Вона також зазначила, що в останні три роки вдавалося вчасно подавати, розглядати і виконувати бюджети.

"Але ми бачили проблеми, які річне планування не дозволяє вирішити. Це і непередбачуваність бюджетної і податкової політики, відсутність цілісної системи стратегічного планування, коли є стратегія, а бюджетом забезпечується виконання окремих її пунктів і тільки на рік, а далі є деяка невизначеність, це і зосередженість виключно на витратах. Тепер ці питання можна буде вирішити", - сказала вона.

За її словами, основними обов'язковими новаціями стають узгодження стратегічного та бюджетного планування, впровадження нової Бюджетної декларації, яка стає головним документом бюджетного процесу, а також впровадження нового бюджетного календаря та розширення бюджетних правил.

Зміст Бюджетної декларації істотно зміниться: в доповнення до незмінних вимог - дефіцит, державний борг, темпи зростання ВВП - з'являться нові. Це загальні граничні показники видатків на три роки, граничні показники видатків для кожного з головних розпорядників, цілі державної політики у відповідній сфері, оцінка фіскальних ризиків та проведення оглядів витрат.

"Нову декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету міністрів, однак у нас не з'явиться додатковий час, і вже з наступного тижня треба починати роботу", - підкреслила Маркарова.

У квітні Мінфін доведе до головних розпорядників орієнтовні граничні показники видатків, а головні розпорядники мають надати Мінфіну інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності і показники їх досягнення.

"Ми розраховуємо на затвердження Бюджетної декларації парламентом до 15 липня, щоб мати на наступні три роки чіткі показники і вчасно - до 15 вересня подати проект Державного бюджету", - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко підписав закон про трирічне бюджетне планування.

Зазначимо, впровадження середньострокового бюджетного планування з 2019 року міститься в меморандумі України з Міжнародним валютним фондом.