Мінфін пояснив сенс закону про дозвіл не платити за зовнішніми боргами

Як зазначили в міністерстві, закон "надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Зокрема, одна з серій єврооблігацій в обігу із погашення в 2026 році має запланований купонний платіж 1 серпня в сумі 35 мільйонів доларів. Прийняття закону дозволить Україні призупинити виплати за цим конкретним інструментом до узгодження умов його реструктуризації з інвесторами та їх юридичного оформлення, пояснили в Мінфіні.

"Протягом останніх двох місяців Україна активно веде переговори з інвесторами щодо реструктуризації зовнішнього комерційного державного та гарантованого державою боргу в рамках програми МВФ та за підтримки офіційних кредиторів і всі сторони налаштовані досягти згоди в необхідні строки", - йдеться в повідомленні.