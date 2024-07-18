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Минфин объяснил смысл закона о разрешении не платить по внешним долгам

Фото: Мораторий на выплату долга Украине является техническим решением (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Принятый Верховной Радой закон о предоставлении Кабинету министров права вводить мораторий на выплаты по внешнему долгу является техническим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в министерстве, закон "придает правительству гибкость перед достижением принципиального соглашения о реструктуризации с собственниками государственного и гарантированного государством внешнего коммерческого долга Украины".

В частности, одна из серий еврооблигаций в обращении по погашению в 2026 году имеет запланированный купонный платеж 1 августа в сумме 35 миллионов долларов. Принятие закона позволит Украине приостановить выплаты по этому конкретному инструменту до согласования условий его реструктуризации с инвесторами и их юридического оформления, пояснили в Минфине.

"В последние два месяца Украина активно ведет переговоры с инвесторами по реструктуризации внешнего коммерческого государственного и гарантированного государством долга в рамках программы МВФ и при поддержке официальных кредиторов и все стороны настроены достичь согласия в необходимые сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, разрешающий Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года в случае необходимости.

В июне Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к согласию об условиях реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов. Украина предложила списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране. Кредиторы – не более 20%.

После этого Украина сообщила инвесторам, что по-прежнему рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа.

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