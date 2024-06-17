Кредитори відмовилися від пропозиції Києва щодо реструктуризації боргу

Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько 20 млрд доларів під час офіційних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Угода з власниками міжнародних облігацій, яка дозволяла Україні призупинити виплати після вторгнення Росії у 2022 році, спливає у серпні.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори буде продовжено, і очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня.

Офіційні переговори з власниками облігацій ведуться вже майже два тижні з метою реструктуризації боргу, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків та одночасно виконати вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо реструктуризації.

Однак пропозиція уряду та зустрічна пропозиція власників облігацій продемонстрували великі відмінності між тим, як сторони очікували на реструктуризацію.

"Хоча Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації протягом періоду консультацій, (вони) продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних радників", - йдеться у заяві уряду України. При цьому наголошується, що уряд продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами.

Марченко заявив, що економіка країни перебуває у "тендітній рівновазі", яка залежить від послідовної та суттєвої підтримки з боку партнерів. "Своєчасна реструктуризація боргу є важливою частиною цієї підтримки. Щоб перемагати у війнах, сильні армії мають спиратися на сильну економіку", - сказав він.

Позиція власників облігацій

Власники облігацій заявили, що пропозиція уряду України вимагала списання, яке "значно перевищувало ринкові очікування", що відповідало списанню на 20%.

Ця пропозиція представляє "суттєву шкоду майбутній базі інвесторів України та основну мету відновлення доступу до ринків капіталу за першої ж можливості", додали вони.

Наслідки для України

Неможливість домовиться про реструктуризацію технічно означатиме дефолт України. Однак у Києві прагнуть уникнути цього за допомогою домовленостей із кредиторами.

У березні агентство S&P Global Ratings вважало "практично безперечним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями". Агентство заявило, що зменшить рейтинг України до SD (вибірковий дефолт) під час реструктуризації.

Проте в агентстві вважали, що Україна завершить офіційні переговори щодо реструктуризації боргу із приватними кредиторами до середини поточного року.