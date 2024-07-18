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Мінфін пояснив сенс закону про дозвіл не платити за зовнішніми боргами

Україна, Четвер 18 липня 2024 15:28
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Мінфін пояснив сенс закону про дозвіл не платити за зовнішніми боргами Фото: Мораторій на виплату боргу Україні є технічним рішенням (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ухвалений Верховною Радою закон про надання Кабінету міністрів права вводити мораторій на виплати за зовнішнім боргом є технічним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в міністерстві, закон "надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Зокрема, одна з серій єврооблігацій в обігу із погашення в 2026 році має запланований купонний платіж 1 серпня в сумі 35 мільйонів доларів. Прийняття закону дозволить Україні призупинити виплати за цим конкретним інструментом до узгодження умов його реструктуризації з інвесторами та їх юридичного оформлення, пояснили в Мінфіні.

"Протягом останніх двох місяців Україна активно веде переговори з інвесторами щодо реструктуризації зовнішнього комерційного державного та гарантованого державою боргу в рамках програми МВФ та за підтримки офіційних кредиторів і всі сторони налаштовані досягти згоди в необхідні строки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби.

У червні Україна та Спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди про умови реструктуризації боргу на суму близько 20 млрд доларів. Україна запропонувала списати від 25 до 60%, залежно від ситуації в країні. Кредитори - не більше 20%.

Після цього Україна повідомила інвесторам, що, як і раніше, розраховує на реструктуризацію боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня.

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