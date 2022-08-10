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Минфин подтвердил отсрочку по внешнему долгу: что это дает Украине

Новина українською →
Киев, Среда 10 августа 2022 21:12
Минфин подтвердил отсрочку по внешнему долгу: что это дает Украине Фото: Сергей Марченко, министр финансов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Зарубежные кредиторы согласились дать Украине отсрочку по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов. Также инвесторы поддержали просьбу "Укрэнерго" и "Укравтодора" отсрочить выплаты по облигациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Так, кредиторы согласились дать отсрочку по внешнему долгу до конца 2023 года с возможностью продления еще на один год.

В голосовании за отсрочку выплаты долгов приняли участие держатели примерно 93% совокупной непогашенной условной суммы государственных деривативов, а решение дать отсрочку поддержали держатели примерно 91%.

"Благодаря солидарности с Украиной, которую продемонстрировали коммерческие инвесторы вместе с официальным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны, которая находится в войне и сохранить наши государственные финансы стабильными", - пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Что это дает Украине

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, в результате этого решения Украина сэкономит на выплатах почти 6 млрд долларов. Эти средства помогут сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость экономики и увеличить мощь армии.

А решение по долгам "Укрэнерго" и "Укравтодора" позволит Украине лучше подготовиться к самому сложному в истории отопительному сезону и эффективнее восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру.

Напомним, дать отсрочку по внешнему долгу Украина попросила кредиторов еще в конце июля. РБК-Украина рассказывало детали предложения Кабмина.

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