Мінфін підтвердив відстрочку по зовнішньому боргу: що це дає Україні

Закордонні кредитори погодилися дати Україні відстрочку по зовнішньому боргу на 20 мільярдів доларів. Також інвестори підтримали прохання "Укренерго" та "Укравтодору" відтермінувати виплати за облігаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України .

Так, кредитори погодилися дати відстрочку по зовнішньому боргу до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на один рік.

У голосуванні за відтермінування виплати боргів взяли участь держателі приблизно 93% сукупної непогашеної умовної суми державних деривативів, а рішення дати відстрочку підтримали держателі приблизно 91%.

"Завдяки солідарності з Україною, яку продемонстрували комерційні інвестори разом з офіційним сектором, ми зможемо задовольнити потреби державного бюджету країни, яка перебуває у війні, і зберегти наші державні фінанси стабільними", - пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Що це дає Україні

Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, в результаті цього рішення Україна заощадить на виплатах майже 6 млрд доларів. Ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць армії.

А рішення щодо боргів "Укренерго" та "Укравтодору" дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими окупантами інфраструктуру.