ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінфін підтвердив відстрочку по зовнішньому боргу: що це дає Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 10 серпня 2022 21:12
Мінфін підтвердив відстрочку по зовнішньому боргу: що це дає Україні Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Закордонні кредитори погодилися дати Україні відстрочку по зовнішньому боргу на 20 мільярдів доларів. Також інвестори підтримали прохання "Укренерго" та "Укравтодору" відтермінувати виплати за облігаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Так, кредитори погодилися дати відстрочку по зовнішньому боргу до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на один рік.

У голосуванні за відтермінування виплати боргів взяли участь держателі приблизно 93% сукупної непогашеної умовної суми державних деривативів, а рішення дати відстрочку підтримали держателі приблизно 91%.

"Завдяки солідарності з Україною, яку продемонстрували комерційні інвестори разом з офіційним сектором, ми зможемо задовольнити потреби державного бюджету країни, яка перебуває у війні, і зберегти наші державні фінанси стабільними", - пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Що це дає Україні

Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, в результаті цього рішення Україна заощадить на виплатах майже 6 млрд доларів. Ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць армії.

А рішення щодо боргів "Укренерго" та "Укравтодору" дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими окупантами інфраструктуру.

Нагадаємо, дати відстрочку за зовнішнім боргом Україна попросила кредиторів ще наприкінці липня. РБК-Україна розповідало деталі пропозиції Кабміну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Реструктуризація боргу
NEWS
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на чотирьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк