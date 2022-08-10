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Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов, - Reuters

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Среда 10 августа 2022 19:42
Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов, - Reuters Фото: Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов, - Reuters (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта в стране, отсрочили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

Reuters сообщает, что в связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала российского вторжения 24 февраля, владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям.

Напомним, что ранее правительство одобрил постановление по двухлетней отсрочки на выплату внешних долгов.

Часть западных правительств также обращались к владельцам облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.

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