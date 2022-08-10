Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов, - Reuters

Зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта в стране, отсрочили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным журналистов, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

Reuters сообщает, что в связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала российского вторжения 24 февраля, владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям.