Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов, - Reuters
Зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта в стране, отсрочили выплаты по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным журналистов, иностранные кредиторы откликнулись на просьбу Украины и заморозили на два года выплаты по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.
Reuters сообщает, что в связи с отсутствием признаков прекращения огня, почти через шесть месяцев после начала российского вторжения 24 февраля, владельцы облигаций согласились отложить суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям.
Напомним, что ранее правительство одобрил постановление по двухлетней отсрочки на выплату внешних долгов.
Часть западных правительств также обращались к владельцам облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.
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