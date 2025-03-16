Мінфін підтвердив плани підвищення податків для ФОПів: коли це станеться

Плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році.
Як зазначається у звіті, реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії.
Цей підрозділ сформульований наступним чином: "Впровадження заходів, спрямованих на безпеку використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. Розробка концепції та політики безпеки використання податковими органами (персоніфікованої) деперсоніфікованої інформації про платників податків".
У 2024 році цей пункт стратегії поки що не виконаний.
Згідно з Національною стратегією доходів, реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю ССО:
За даними Мінфіну, станом на 1 січня 2025 року загальна кількість фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування становить 1625,7 тисяч осіб, що на 52,5 тис. осіб більше, ніж станом на 1 січня 2024 року.
В розрізі груп, фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування обрали:
Загалом станом на 1 січня 2025 року надходження становлять понад 55,1 млрд грн, що на 17,1 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.
Кабінет міністрів в грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.
Вона передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.
Крім того, стратегія передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.
Операційний план реалізації Нацстратегії доходів загалом передбачає виконання 207 індикаторів до 2030 року. З них 104 заходи податкового адміністрування, 70 заходів податкової політики, 21 захід митного адміністрування та 12 заходів митної політики. Окремі з таких заходів є повторюваними щорічно або з певним проміжком часу до 2030 року.