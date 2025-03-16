Мінфін підтвердив плани підвищення податків для ФОПів: коли це станеться

Як зазначається у звіті, реформа спрощеної системи оподаткування запланована через рік після виконання заходів визначених підрозділом 4.2.3(b) Стратегії.

Цей підрозділ сформульований наступним чином: "Впровадження заходів, спрямованих на безпеку використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. Розробка концепції та політики безпеки використання податковими органами (персоніфікованої) деперсоніфікованої інформації про платників податків".

У 2024 році цей пункт стратегії поки що не виконаний.

Реформа спрощеної системи оподаткування

Згідно з Національною стратегією доходів, реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін, у порівнянні з чинною чинної моделлю ССО:

Протягом перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до розміру звичайної ставки податку на прибуток (зараз 18%). Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування. Друга та третя групи ССО для фізичних осіб-підприємців будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг. Перелік видів діяльності, дозволених для участі в першій групі ССО, буде переглянутий з метою скорочення за рахунок високомаржинальних видів бізнесу. Підхід до оподаткування буде переглянуто: буде скасовано фіксований розмір податку та застосовано виключно податок з фактично отриманого доходу. До платників ССО об’єднаної другої групи буде обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій (класичних РРО чи програмних РРО). Поріг реєстрації платником ПДВ буде ефективно застосовуватися до всіх платників ССО. Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи ССО, базу оподаткування буде розширено. Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток. Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації.

Статистика ФОПів

За даними Мінфіну, станом на 1 січня 2025 року загальна кількість фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування становить 1625,7 тисяч осіб, що на 52,5 тис. осіб більше, ніж станом на 1 січня 2024 року.

В розрізі груп, фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування обрали:

першу групу - 194,9 тис осіб, що на 7,4 % менше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 12 %;

другу групу - 630,6 тис осіб, що на 4,8 % більше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 38,8 %;

третю групу - 800,2 тис осіб, що на 4,9 % більше проти 2023 року, частка яких у загальній кількості становила 49,2 %;

четверту групу - 0,7 тис осіб.

Загалом станом на 1 січня 2025 року надходження становлять понад 55,1 млрд грн, що на 17,1 млрд грн більше порівняно з попереднім роком.

Нацстратегія доходів

Кабінет міністрів в грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Вона передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.

Крім того, стратегія передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.