Минфин подтвердил планы повышения налогов для ФОПов: когда это произойдет

Планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФОПов и повысить налоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.
Как отмечается в отчете, реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мер, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.
Этот подраздел сформулирован следующим образом: "Внедрение мер, направленных на безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках. Разработка концепции и политики безопасности использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках".
В 2024 году этот пункт стратегии пока не выполнен.
Согласно Национальной стратегии доходов, реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений, по сравнению с действующей действующей моделью УСН:
По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения составляет 1625,7 тысяч человек, что на 52,5 тыс. человек больше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.
В разрезе групп, физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения выбрали:
Всего по состоянию на 1 января 2025 года поступления составляют более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.
Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.
Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и введение дифференцированной системы.
Кроме того, стратегия предусматривает возвращение к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.
Операционный план реализации Нацстратегии доходов в целом предусматривает выполнение 207 индикаторов до 2030 года. Из них 104 меры налогового администрирования, 70 мер налоговой политики, 21 мера таможенного администрирования и 12 мер таможенной политики. Отдельные из таких мер повторяются ежегодно или с определенным промежутком времени до 2030 года.