Минфин подтвердил планы повышения налогов для ФОПов: когда это произойдет

Как отмечается в отчете, реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мер, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.

Этот подраздел сформулирован следующим образом: "Внедрение мер, направленных на безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках. Разработка концепции и политики безопасности использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках".

В 2024 году этот пункт стратегии пока не выполнен.

Реформа упрощенной системы налогообложения

Согласно Национальной стратегии доходов, реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений, по сравнению с действующей действующей моделью УСН:

В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до размера обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). После окончания переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет для пребывания на упрощенной системе налогообложения. Вторая и третья группы УСН для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога дохода будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3 % для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17 % для ряда услуг. Перечень видов деятельности, разрешенных для участия в первой группе УСН, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода. К плательщикам УСН объединенной второй группы будет обязательным применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО). Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам УСН. Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы УСН, база налогообложения будет расширена. Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до размера эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль. Будут отменены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение товаров, находящихся в реализации.

Статистика ФОПов

По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения составляет 1625,7 тысяч человек, что на 52,5 тыс. человек больше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.

В разрезе групп, физических лиц - предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения выбрали:

первую группу - 194,9 тыс. человек, что на 7,4% меньше против 2023 года, доля которых в общем количестве составляла 12%;

вторую группу - 630,6 тыс. человек, что на 4,8 % больше против 2023 года, доля которых в общем количестве составила 38,8 %;

третью группу - 800,2 тыс человек, что на 4,9 % больше против 2023 года, доля которых в общем количестве составляла 49,2 %;

четвертую группу - 0,7 тыс человек.

Всего по состоянию на 1 января 2025 года поступления составляют более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

Нацстратегия доходов

Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и введение дифференцированной системы.

Кроме того, стратегия предусматривает возвращение к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.