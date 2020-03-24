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Минфин снова отказался от продажи гривневых гособлигаций на аукционе

Новости » Финансовый кризис 2020     24.03.2020 - 13:57
Минфин снова отказался от продажи гривневых гособлигаций на аукционе
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственные облигации в гривне уже не пользуются спросом

Министерство финансов Украины проведет 24 марта аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина.

Согласно сообщению, инвесторам предложены государственные облигации в долларах с погашением 18.06.2020, а также государственные облигации в евро с погашением 13.05.2021.

В то же время Минфин не будет размещать государственные облигации в гривне.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Минфин продал облигации с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ 10 марта. "Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в сообщении Минфина.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

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