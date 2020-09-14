Минфин объявил план привлечения кредитов МВФ в 2021 году

Фото: единая европейская валюта (пресс-служба НБУ)

На погашение старых кредитов пойдет столько же, сколько планируется привлечь новых

В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено привлечение кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) на сумму 43,2 млрд грн. На обслуживание и погашение старых кредитов пойдет такая же сумма - 43,8 млрд грн.

Об этом говорится в презентации проекта, размещенном на сайте Министерства финансов.

Согласно документу, расходы по государственному долгу в 2021 году составят 599,8 млрд грн, из них 2,4 млрд грн - официальные займы, 112,3 млрд грн - займы МФО, 112 млрд грн - коммерческие займы, 112 млрд грн - ОВГЗ в валюте, 328,6 млрд грн - ОВГЗ в гривне.

При этом на финансирование госбюджета планирует привлечь 684, 7 млрд грн (+ 64,2 млрд грн к 2020 году). Из них приватизация - 6 млрд грн, МФО - 43,2 млрд грн, внешние займы 86,4, ОВГЗ - 549,1 млрд грн.

Согласно плану Минфина, отношение госдолга к ВВП в 2021 году сократится до 64,6% по сравнению с 68% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год.

Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн).

При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0 млрд грн). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция - 7,3%, безработица - 9,2%.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.