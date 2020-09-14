Мінфін оголосив план залучення кредитів МВФ у 2021 році

Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

На погашення старих кредитів піде стільки ж, скільки планується залучити нових

У проекті державного бюджету на 2021 рік передбачено залучення кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних фінансових організацій (МФО) на суму 43,2 млрд грн. На обслуговування і погашення старих кредитів піде така ж сума - 43,8 млрд грн.

Про це йдеться в презентації проекту, розміщеному на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з документом, витрати по державному боргу в 2021 році складуть 599,8 млрд грн, з них 2,4 млрд грн - офіційні позики, 112,3 млрд грн - позики МФО, 112 млрд грн - комерційні позики, 112 млрд грн - ОВДП у валюті, 328,6 млрд грн - ОВДП у гривні.

При цьому на фінансування держбюджету планує залучити 684, 7 млрд грн (+ 64,2 млрд грн до 2020 року). З них приватизація - 6 млрд грн, МФО - 43,2 млрд грн, зовнішні позики 86,4, ОВДП - 549,1 млрд грн.

Згідно з планом Мінфіну, відношення держборгу до ВВП в 2021 році скоротиться до 64,6% у порівнянні з 68% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік.

Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн).

При цьому видатки складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0 млрд грн). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікується, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція - 7,3%, безробіття - 9,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.