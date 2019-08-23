Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех госбанков

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили прибыль в размере 19,549 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 18,289 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 862 млн грн, "Укргазбанк" - 276 млн грн и "Ощадбанк" - 122 млн грн.

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Чистые активы государственных банков на 1 июля 2019 года составили 734,591 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 34% в депозитах физических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, в январе-июле 2019 года платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн).

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.