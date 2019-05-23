Минфин опубликовал данные по прибыльности четырех госбанков

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прибыль государственных банков в первом квартале составил 8,1 млрд грн

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили прибыль в размере 8,131 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 7,612 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 395 млн грн, "Укргазбанк" - 54 млн грн и "Ощадбанк" - 70 млн грн.

Чистые активы государственных банков на 1 апреля 2019 года составили 742,154 млрд грн, что составляет 55% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 30% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 34% в депозитах физических лиц.

minfin.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.