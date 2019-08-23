Мінфін оприлюднив дані по прибутковості чотирьох держбанків

Міністерство фінансів оприлюднило показники діяльності всіх чотирьох державних банків за перше півріччя 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з даними фінансової звітності, банки отримали прибуток у розмірі 19,549 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 18,289 млрд грн, "Укрексімбанк" - 862 млн грн, "Укргазбанк" - 276 млн грн і "Ощадбанк" - 122 млн грн.

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Чисті активи державних банків на 1 липня 2019 року склали 734,591 млрд грн, що складає 54% від банківської системи України. За даними Мінфіну, ще 31% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом

У Мінфіні також повідомили, що частка націоналізованого "ПриватБанку" становить 21% в активах банків та 34% у депозитах фізичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні-липні 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн).

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.