UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року

Фото: Україна отримала 5 млрд доларів у грудні 2023 року (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло близько 5 млрд доларів зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Серед донорів у грудні 2023 року: 

  • Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);
  • ЄС - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Міжнародний валютний фонд - близько 900 млн доларів (пільгове фінансування);
  • Норвегія - 190 млн доларів (грант);
  • Німеччина - 55 млн доларів (грант);
  • США - 50 млн доларів (грант);
  • Швейцарія - 20 млн доларів (грант);
  • Світовий банк - 8 млн доларів (пільгове фінансування).

"Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні

Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

Перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниСполучені Штати Америки