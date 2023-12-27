Мінфін назвав суму міжнародної допомоги за останній місяць 2023 року

У грудні 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло близько 5 млрд доларів зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Серед донорів у грудні 2023 року:
"Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", - йдеться в повідомленні.
Минулого тижня у Мінфіні повідомляли, що за 2023 рік допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.
Перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.